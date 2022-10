Governo: Rauti (Fd’I), presidenza Meloni è vanto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Oggi “è il giorno dell'orgoglio per la destra italiana che arriva non soltanto ad esprimere un proprio presidente del Consiglio, ma soprattutto la prima donna a rivestire questo incarico”. Lo ha dichiarato il vicepresidente vicario del gruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Isabella Rauti. “Giorgia Meloni con la sua presidenza è un vanto e simbolo per l'Italia, a dimostrazione che nessuno più darci patenti di democrazia e farci lezioni”, ha proseguito. “Sono certa che questo governo saprà rappresentare le istanze di quei milioni di italiani che hanno votato Fratelli d'Italia e il Centrodestra, mettendo così fine a un decennio di esecutivi nati nel laboratorio e che hanno soltanto contribuito a peggiorare le condizioni della nostra Nazione”, ha aggiunto. “Auguri perciò al presidente Meloni ed a tutta la squadra di governo, nella consapevolezza che troveranno nei gruppi parlamentari un solido baluardo", ha concluso. (Rin)