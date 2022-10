India: elicottero militare precipitato nell’Arunachal Pradesh, cinque morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a cinque il bilancio delle vittime dell'incidente occorso ieri a un elicottero militare in India. Il velivolo è precipitato nell’Arunachal Pradesh, Stato all'estremo oriente del Paese, al confine con Pakistan e Cina. Lo schianto, che non lasciato in vita nessuno dei componenti l'equipaggio, è il secondo registrato nella zona in meno di tre settimane, il dodicesimo in 14 anni. Ancora non chiariti i motivi della tragedia, anche se, riporta "The Times of India", le Forze armate riferiscono di una richiesta di soccorso lanciata dal personale di volo poco prima dell'incidente, rimandando a un possibile guasto tecnico del mezzo. (Inn)