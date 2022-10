Spagna: fonti stampa, Stellantis negozia aiuti con governo per portare piattaforme Stla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo automobilistico Stellantis sta negoziando aiuti con il governo spagnolo per portare nel Paese iberico alcune delle quattro piattaforme di produzione Stla. Lo hanno riferito fonti aziendali al quotidiano "Cinco Dias". Attualmente, Stellantis assembla già auto elettriche nei suoi tre stabilimenti spagnoli (la Corsa a Saragozza, la Peugeot 2008 e altri veicoli commerciali a Vigo e la C4 a Madrid). Tuttavia, nessuno di questi modelli è prodotto con le piattaforme Stla, che saranno un elemento chiave per garantire il futuro di questi tre stabilimenti. Non è ancora certo che queste piattaforme arriveranno in Spagna, e ci sono diversi concorrenti come Francia, Regno Unito e Marocco. Lo scorso mese la ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo, Reyes Maroto, insieme ai rappresentanti delle regioni autonome in cui Stellantis produce, si è incontrata con il produttore automobilistico per discutere possibili aiuti. "Senza gli aiuti, sarà molto difficile che gli Stla arrivino perché altri Paesi, come il Regno Unito o il Marocco, ce li stanno già dando. E senza le Stla non ci saranno auto elettriche e, quindi, non ci saranno impianti", hanno spiegato fonti di Stellantis al quotidiano spagnolo. Nei giorni scorsi in un incontro con un piccolo gruppo di giornalisti al Salone dell'Auto di Parigi, il direttore operativo di Stellantis per l'Europa, Uwe Hochgeschurtz, ha lasciato aperta la possibilità di portare un impianto di batterie in Spagna. Mentre Stellantis ha finora confermato solo la costruzione di impianti di batterie in Italia, Germania e Francia, l'eventuale arrivo di Stla faciliterebbe a sua volta la costruzione di un impianto di batterie anche nel Paese iberico. (Spm)