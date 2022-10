Usa: Biden si congratula con premier Meloni, Italia alleato vitale della Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è congratulato con Giorgia Meloni per essere diventata il nuovo primo ministro italiano. "L'Italia è un alleato vitale della Nato e un partner stretto poiché le nostre nazioni affrontano insieme sfide globali condivise", ha dichiarato Biden in una nota diramata dalla Casa Bianca. "In qualità di leader del G7, non vedo l'ora di continuare a promuovere il nostro sostegno all'Ucraina, di chiedere conto alla Russia delle sue responsabilità per le sue aggressioni, garantire il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici e costruire una crescita economica sostenibile", ha aggiunto Biden. (Was)