Governo: Serracchiani (Pd), Meloni sarà misurata su atti concreti

Presidente del Gruppo del Partito democratico alla Camera

23 luglio 2021

- Lo scontro di posizioni “è finito con la campagna elettorale, ora contano gli atti concreti di un governo in carica: su quelli sarà misurata la destra e su quelli il Partito democratico organizzerà opposizione e proposte”. Lo ha dichiarato la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, dopo il giuramento del governo al Quirinale. “Alla premier Meloni auguriamo buon lavoro, e di rispondere al credito che in prima persona ha ricevuto dai suoi elettori. Saremo rigorosi su crisi economica e sociale, lavoro, sanità e scuola pubblica, lotta a disuguaglianze e povertà, che chiedono interventi immediati e non le divisioni e la propaganda ideologica con cui il suo governo è nato e muove i primi passi", ha concluso. (Rin)