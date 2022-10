Governo: Prandini (Coldiretti), bene ministro sovranità alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Apprezziamo la scelta di accogliere la nostra proposta di cambiare il nome del Dicastero che significa nei fatti un impegno per investire nella crescita del settore, estendere le competenze all’intera filiera agroalimentare, ridurre la dipendenza dall’estero, valorizzare la biodiversità del nostro territorio e garantire agli italiani la fornitura di prodotti alimentari nazionali di alta qualità”. Lo ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel suo intervento alla Fiera zootecnica di Montichiari in riferimento all’ istituzione del nuovo ministero dell'Agricoltura e sovranità alimentare guidato da Francesco Lollobrigida. “La pandemia prima e la crisi energetica ora - ha sottolineato Prandini - hanno dimostrato la centralità del cibo e l’ importanza di garantire l’autonomia alimentare del Paese in uno scenario globale segnato da distorsioni commerciali, accaparramenti e speculazioni che mettono a rischio gli approvvigionamenti”. (segue) (Rin)