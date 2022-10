Governo: Prandini (Coldiretti), bene ministro sovranità alimentare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ottimizzare l’impiego dei fondi del Pnrr e ammodernare la rete logistica, difendere i 35 miliardi di fondi europei per l’agricoltura, combattere l’etichetta Nutriscore, l’arrivo del cibo sintetico in tavola e gli accordi internazionali sbagliati che penalizzano il Made in Italy ma anche – ha continuato Prandini – fermare l’invasione di cinghiali e realizzare un piano invasi per garantire acqua in tempi di siccità sono gli impegni che ci aspettiamo dal nuovo governo”. “Bisogna intervenire subito – ha concluso Prandini – sui rincari dell’energia che mettono a rischio una filiera centrale per le forniture alimentari delle famiglie che dai campi alla tavola vale 575 miliardi di euro, quasi un quarto del Pil nazionale, e vede impegnati ben quattro milioni di lavoratori in 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari, oltre 330mila realtà della ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio”. (Rin)