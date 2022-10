Uzbekistan: esplosione in un deposito militare nella regione orientale di Syrdarya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione è avvenuta all'alba di oggi in un deposito di armi e munizioni nella città di Malik, nella regione orientale di Syrdarya, in Uzbekistan. Lo riferisce il ministero della Difesa uzbeko in una nota sul suo profilo Telegram. Nella nota il ministero ha precisato che 16 persone sono rimaste ferite, aggiungendo che è stata aperta un'indagine per determinare le cause dell’esplosione, ma senza fornire ulteriori dettagli. (Res)