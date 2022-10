Lavoro: sindacati in piazza per chiedere sicurezza e dire basta alle morti bianche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali sindacati italiani uniti per dire basta alle morti sul lavoro. Lo hanno ribadito questa mattina durante la manifestazione che Cgil, Cisl e Uil hanno organizzato in piazza Santi Apostoli, a Roma, per portare all'attenzione dell'opinione pubblica e del neo eletto governo Meloni, che contemporaneamente prestava giuramento al Quirinale, la necessità di maggiori garanzie e diritti sul posto di lavoro e nell'alternanza scuola-lavoro, nonché di formazione e prevenzione. Di fronte a una piazza piena di bandiere e persone, si sono alternati sul palco diversi rappresentanti sindacali dei vari settori produttivi provenienti da tutta l'Italia. A tirare le conclusioni finali, invece, sono stati il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, della Cisl, Luigi Sbarra, e il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. (segue) (Rer)