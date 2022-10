Lavoro: sindacati in piazza per chiedere sicurezza e dire basta alle morti bianche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I numeri parlano da soli: quest'anno ci sono state oltre 700 morti sul lavoro, circa tre morti ogni giorno, 2102 infortuni, 172 denunce di persone che hanno un peggioramento della loro salute e, nfine, 1500 casi all'anno di malattie dovute all'amianto", ha affermato Landini nel suo intervento. "Con tre morti al giorno - ha aggiunto - significa che il sistema è malato. Sono numeri che danno un'idea molto chiara di un modello di sviluppo, un modello economico, di un modo di fare impresa inaccettabile, perché si basa sullo sfruttamento delle persone e sul loro peggioramento della vita. Occorre quindi - ha insistito Landini - investire, assumere nuovi ispettori e potenziare i servizi". Altro tema affrontato è quello dell'introduzione di una patente a punti per incentivare le aziende a mettersi in regola nell'applicazione delle norme sulla sicurezza, escludendo quelle non in regola dai bandi di gara. Dietro alle morti sul lavoro "c'è una logica aberrante, quella del profitto, del profitto a tutti i costi", ha commentato Pierpaolo Bombardieri. "Tutti si indignano quando muore un lavoratore. Noi - ha sottolineato il segretario generale della Uil - non vogliamo più indignazione, ma fatti concreti. Noi facciamo proposte concrete. Fuori le aziende che non investono in sicurezza. Alle associazioni datoriali diciamo di buttare fuori le aziende che violano le norme", ha sottolineato Bombardieri. "È vergognoso che chi espone i lavoratori a rischi di ogni genere sia punito con una sanzione amministrativa di poche migliaia di euro", ha affermato Luigi Sbarra. "Chi non applica le norme sulla sicurezza si rende deliberatamente responsabile dei morti, degli incidenti, degli infortuni, e deve andare in galera. Va rafforzato l'esercito degli ispettori, bisogna dare una stretta penale contro il lavoro nero, il lavoro grigio e quello non contrattualizzato", ha aggiunto il segretario generale della Cisl. (segue) (Rer)