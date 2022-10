Lavoro: sindacati in piazza per chiedere sicurezza e dire basta alle morti bianche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono mancati, infine, appelli alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e alla ministra del Lavoro, Marina Calderone, a cui viene chiesto "di aprire subito un cantiere sicurezza coinvolgendo in pieno il sindacato", come spiegato da Sbarra. Le prime parole della presidente Meloni sul metodo della responsabilità sono positive. Ma - ha sottolineato il segretario generale della Cisl - dovranno avere un seguito, vanno concretizzate. Bisogna dimostrare con i fatti che c'è una propensione al dialogo, al confronto a politiche vere di condivisione e partecipazione". "Facciamo tanti auguri di buon lavoro al nuovo governo, ma alla ministra che ha detto che ascolterà le parti sociali chiediamo di ascoltare questa piazza e le famiglie di chi ha ha preso un uomo o una donna a causa di incidenti sul lavoro", ha enfatizzato Bombardieri. "Noi siamo pronti a confrontarci - ha detto Landini" come abbiamo sempre fatto con tutti i governi precedenti, ma basta parole, servono fatti. Noi vi giudicheremo sui fatti. Sappiate che se non cambia la situazione noi non solo noi torneremo in piazza, ma ci mobiliteremo in tutti i luoghi di lavoro per impedire che questa strage prosegua", ha concluso il segretario generale della Cgil. (Rer)