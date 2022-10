Ucraina: ministro Esteri Kuleba, missili russi diretti verso le infrastrutture civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I missili russi caduti stamane sull’Ucraina erano diretti sulle infrastrutture civili fondamentali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, su Twitter. “La giornata di sabato in Ucraina inizia con una raffica di missili russi diretti su infrastrutture civili critiche. Noi ne abbiamo intercettati una parte, altri hanno colpito i bersagli. La difesa aerea salva le vite. Non dovrebbe esserci un minuto di ritardo nelle capitali che decidono sui sistemi di difesa aerea per l'Ucraina”, ha scritto Kuleba. Nella mattinata di oggi una serie di attacchi aerei ha colpito il territorio dell’Ucraina. Nel frattempo le Nazioni Unite hanno emesso un rapporto secondo cui sarebbero oltre seimila i civili rimasti uccisi da quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Rosemary Di Carlo, vicesegretaria generale dell'Onu per gli affari politici e il peacebuilding (Undppa), ha dichiarato nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Ucraina che secondo i calcoli sono 6.322 i civili morti e 9.634 i feriti dal 24 febbraio.(Kiu)