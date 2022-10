Governo: Pichetto, linee programmatiche Premier bussola nostro percorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il giuramento davanti al presidente della Repubblica Mattarella "diventa operativo il mio mandato come ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Le linee programmatiche che il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, illustrerà alle Camere nei prossimi giorni rappresenteranno su questo fronte la nostra bussola per il percorso che ci attende, nel solco di quanto fatto finora soprattutto in termini di energia dal premier Draghi e dal ministro Cingolani". Lo dichiara il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. (Rin)