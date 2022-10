Cina: ex presidente Hu accompagnato fuori dal palco del Congresso del Pc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente della Cina, Hu Jintao, è stato insolitamente portato fuori dal palco durante la cerimonia di chiusura del congresso del Partito comunista (Pcc), tenuta questa mattina. In un video comparso sulla rete, si vede un funzionario con la mascherina invitare il 79enne ex presidente, seduto al fianco dell'attuale capo di Stato Xi Jinping, ad alzarsi. Hu, esitante, appare resistere al tentativo del funzionario di sollevarlo di peso e trattenuto dallo stesso presidente nel momento in cui cerca di prendere in mano dei fogli presenti sul tavolo. L'ex capo dello stato, esitante, si alza e lascia il proprio posto solo dopo alcuni minuti (il video presenta dei tagli al suo interno). Accompagnato sotto braccio dal funzionario, Hu si sofferma per un secondo alle spalle di Xi, con uno scambio di battute che pare concludersi con un gesto rassicurante del segretario generale del Pcc. Una scena ritratta in video grazie al fatto che poco prima i responsabili del partito avevano aperto ai giornalisti l'accesso ai lavori, iniziati una settimana fa e sin qui tenuti a porte chiuse. Al momento non sono state date spiegazioni ufficiali dell'evento ma, come sottolinea il centro d'analisi "China Media Project", dalla rete pare scomparsa ogni citazione recente di Hu Jintao. Un espediente che impedirebbe agli internauti locali di poter risalire al video del Congresso, senza pregiudicare la visibilità complessiva dell'ex presidente. (Cip)