Governo: Uiltrasporti, auguri a nuovo Governo e al ministro Salvini, pronti a lavorare su problematiche settore

23 luglio 2021

- "A nome di tutta la Uiltrasporti faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Governo, al Premier Giorgia Meloni e in particolare al nuovo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini con il quale sin da subito ci mettiamo a disposizione per discutere le molteplici problematiche che attualmente coinvolgono il settore dei trasporti e delle infrastrutture". Lo sottolinea il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi che prosegue: "Il tema dell'accupazione, della sicurezza per i lavoratori dei trasporti, ma anche la transizione energetica e e gli investimenti per le infrastrutture al Sud, sono tutte questioni che devono essere affrontate subito e a cui noi vogliamo contribuire". (Rin)