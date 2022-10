Lavoro: Sbarra (Cisl), auguri al nuovo governo, ma il tempo è scaduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emergenza nazionale dei morti sul lavoro "che sfregia e offende i valori della nostra costituzione, colpisce al cuore le istituzioni dello Stato. Questa emergenza va affrontata subito. Lo diciamo al governo che nasce in queste ore augurando buon lavoro alla presidente Giorgia Meloni e alla sua squadra. Ma lo diciamo forte e chiaro a Meloni e alla neo ministra Calderoni, nonché alle imprese e a tutte le istituzioni coinvolte: il tempo è scaduto". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma. "È ora di trasformare l'indignazione e la rabbia - ha anche detto - in fatti concreti che per noi significano una strategia nazionale che fermi questa strage, che segni un vero cambio di rotta e che ci indichi una svolta", ha concluso Sbarra. (Rer)