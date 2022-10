Turchia-Iraq: Erdogan si congratula con omologo iracheno per elezione alla presidenza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, ieri, Erdogan ha risposto alle accuse mosse dalla presidente dell'Associazione medica turca, Sebnem Korur Fincanci, che in un’intervista televisiva ha affermato che, nelle operazioni contro il Pkk in Iraq, le Forze armate turche avrebbero impiegato armi chimiche. "Le nostre forze armate non hanno fatto ricorso all'uso di armi chimiche fino ad oggi", ha affermato Erdogan parlando ai giornalisti sul suo aereo di ritorno da una visita in Azerbaigian. In precedenza, anche il ministero della Difesa aveva negato le accuse mosse dalla Financi, contro la quale è stata aperta un’indagine per “propaganda a favore di gruppi terroristici. (Res)