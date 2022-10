Vaticano: Papa riceve l'ambasciatore del Principato di Monaco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza Philippe Orengo, Ambasciatore del Principato di Monaco presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere Credenziali. Lo comunica la Sala Stampa vaticana. Philippe Orengo nato a Monaco, il 13 novembre 1953 è sposato. Si è laureato presso l'Institut d'Etudes Politiques di Parigi e ha conseguito il Dea in Scienze Politiche presso l'Iep a Parigi. (Civ)