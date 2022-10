Lavoro: Sbarra (Cisl), chi non applica norme sulla sicurezza vada in galera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma, ha sostenuto di ritenere "vergognoso che chi espone i lavoratori a rischi di ogni genere sia punito con una sanzione amministrativa di poche migliaia di euro. Chi non applica le norme sulla sicurezza - ha detto - si rende deliberatamente responsabile dei morti, degli incidenti, degli infortuni, e deve andare in galera. Va rafforzato l'esercito degli ispettori, bisogna dare una stretta penale contro il lavoro nero, il lavoro grigio e quello non contrattualizzato", ha concluso Sbarra. (Rer)