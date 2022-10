Lavoro: (Sbarra), chiediamo al governo di aprire un cantiere sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla nuova presidente del Consiglio "chiediamo di aprire subito un cantiere sicurezza coinvolgendo in pieno il sindacato". Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma. "Le prime parole della presidente Meloni sul metodo della responsabilità sono positive. Ma - ha sottolineato il segretario generale della Cisl - dovranno avere un seguito, vanno concretizzate. Bisogna dimostrare con i fatti che c'è una propensione al dialogo, al confronto a politiche vere di condivisione e partecipazione. Noi attendiamo il nuovo governo alla prova dei fatti. Lo facciamo in modo aperto responsabile e pragmatico. Determinati, però, a non fare sconti, nessuna timidezza. Il nuovo esecutivo - spiega Sbarra - dimostri subito la capacità di non abbandonare. Anzi, rafforzare la via della partecipazione, della condivisione, del dialogo, del confronto e del coinvolgimento fattivo delle parti sociali rispetto alle tante sfide che il Paese ha davanti. La prossima legge di bilancio sarà una verifica importante. Ma ancora prima, ci aspettiamo un'azione che consolida le misure di emergenze varate in questi mesi. Ci aspettiamo un nuovo decreto che aiuti pensionati, famiglie e imprese, che rischiano di chiudere. Ci aspettiamo che si lavori per centrare gli obiettivi da qui al 31 dicembre sul Pnrr, senza rimettere in discussione tutto. Lavorare per centrare gli obiettivi condizione necessaria per portare a casa 19 miliardi di euro" ha concluso Sbarra. (Rer)