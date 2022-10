Roma: pacco sospetto lanciato in un negozio a Ciampino, intervengono gli artificieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in un negozio in via Col di Lana a Ciampino e ha lanciato un pacco chiuso con nastro adesivo per poi scappare a piedi. Per questo, stamattina è scattato nella zona l'allarme bomba. Sul posto i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo sono intervenuti insieme ai colleghi del nucleo Artificieri. L'area è stata circoscritta e la zona evacuata per permettere agli esperti di agire anche con l'ausilio di un mezzo teleguidato. (Rer)