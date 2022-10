Milano: Sala, le tre Pietà di Michelangelo insieme a Palazzo Reale frutto di bella collaborazione con Firenze e Musei Vaticani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lascia senza parole vedere le tre Pietà di Michelangelo insieme, l'una accanto all'altra, nella stessa sala". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Milano Giuseppe Sala ricordando che "fino all'8 gennaio, i calchi in gesso della Pietà della Basilica di San Pietro, della Pietà Bandini di Santa Maria del Fiore e della Pietà Rondanini del nostro Castello Sforzesco saranno protagonisti di una suggestiva mostra allestita a Palazzo Reale". "Ecco - ha aggiunto Sala - il frutto di una bella collaborazione che stiamo portando avanti con il Comune di Firenze e i Musei Vaticani. Quando le istituzioni lavorano insieme, nel nome della cultura e dell'arte, per far in modo che la bellezza e la storia raggiungano più persone possibili, si realizza davvero qualcosa di unico e spettacolare, come nel caso della mostra delle tre Pietà". (Rem)