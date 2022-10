Lavoro: Bombardieri (Uil), il nuovo esecutivo ascolti la nostra piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel corso della manifestazione nazionale sulla salute e la sicurezza sul lavoro, in piazza Santi Apostoli, a Roma, ha voluto fare gli "auguri di buon lavoro al nuovo governo, ma alla ministra che ha detto che ascolterà le parti sociali - ha detto Bombardieri - chiediamo di ascoltare questa piazza e le famiglie di chi ha ha perso un uomo o una donna a causa di incidenti sul lavoro. 1200 morti ogni anno, ogni anno 500 mila incidenti sul lavoro. C'è un grande impegno per combattere la mafia e la criminalità. Ma ci chiediamo perché dei tre morti al giorno se ne parla poco, perché non c'è la stessa risposta". Dietro alle morti sul lavoro "c'è una logica aberrante, quella del profitto, del profitto a tutti i costi. Tutti si indignano quando muore un lavoratore. Noi - ha sottolineato il segretario generale della Uil - non vogliamo più indignazione, ma fatti concreti. Noi facciamo proposte concrete. Fuori le aziende che non investono in sicurezza. Alle associazioni datoriali diciamo di buttare fuori le aziende che violano le norme", ha concluso Bombardieri. (Rer)