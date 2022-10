Santa Sede-Cina: prorogato Accordo provvisorio su nomina dei vescovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Santa Sede e la Cina hanno deciso di prorogare fino al 2024 l'Accordo provvisorio sulla nomina dei vescovi, firmato il 22 settembre 2018 e rinnovato una prima volta il 22 ottobre 2020. "La Parte Vaticana è intenzionata a proseguire il dialogo rispettoso e costruttivo con la Parte Cinese, per una proficua attuazione del suddetto Accordo e per un ulteriore sviluppo delle relazioni bilaterali, in vista di favorire la missione della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese", si legge in una nota diffusa oggi dalla Sala Stampa vaticana. Il rinnovo, ufficializzato in coincidenza con la chiusura del Congresso del Partito comunista cinese, era stato nei giorni scorsi anticipato da "Agenzia Nova" con una ricostruzione delle trattative condotte in modo riservato negli scorsi mesi. (Res)