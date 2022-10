© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier ungherese Viktor Orban ha rivolto le proprie congratulazioni alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l’assunzione dell’incarico. “Congratulazioni, Giorgia Meloni, per la formazione del tuo governo! Grande giorno per la destra europea”, ha scritto Orban su Twitter.(Vap)