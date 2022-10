Clima: C40 Buenos Aires, fissati impegni su ripresa economica sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ottavo summit delle città C40, dedicato allo sviluppo sostenibile, si è concluso venerdì a Buenos Aires fissando tre obiettivi da perseguire da qui al 2026: ripresa economica "sostenibile", benessere integrale delle persone, e finanziamento dell'azione per il clima. A partire dalla constatazione che le principali metropoli del pianeta rappresentano da sole il 25 per cento della ricchezza globale, il "Consenso di Buenos Aires" - questo il nome del documento finale del summit - si propone come primo punto la creazione di 50 milioni di posti di lavoro "verdi". I sindaci delle oltre 120 città che aderiscono al C40 promuoveranno in questo senso da qui al 2026 tutti quei tipi di impieghi che possano produrre un beneficio nella lotta contro il cambiamento climatico in settori che vanno dalle energie rinnovabili all'agricoltura organica. "Investire nei posti di lavoro e nelle competenze del futuro ci aiuterà ad affrontare la disuguaglianza mentre affrontiamo la crisi climatica", ha detto a riguardo il sindaco di Londra e presidente del C40, Sadiq Khan. (segue) (Abu)