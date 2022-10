Clima: C40 Buenos Aires, fissati impegni su ripresa economica sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo impegno preso dal C40 riguarda la trasformazione delle metropoli a dimensioni più umane. In questo senso è stato adottato il concetto di "Città dei 15 minuti", un modello di metropoli sostenibile proposto dall'urbanista franco-colombiano Carlos Moreno e già adottato dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che prevede lo sviluppo di micro aree autosufficienti in termini di offerte di servizi e di infrastrutture. Un impegno che ha trovato l'adesione anche del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, secondo il quale "non c'è lotta al cambiamento climatico senza una lotta per ridurre le iniquità". "Ovunque si viva devono essere garantiti gli stessi servizi e le stesse infrastrutture e bisogna iniziare ad agire in primo luogo dalle aree più carenti", ha detto Gualtieri, sottolineando che "le città saranno in grado di prosperare solo quando saranno garantiti a tutti gli stessi diritti". (segue) (Abu)