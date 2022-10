Clima: C40 Buenos Aires, fissati impegni su ripresa economica sostenibile (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo ed ultimo punto del "Consenso di Buenos Aires" riguarda il finanziamento dell'azione per il clima soprattutto nelle metropoli dei paesi in via di sviluppo. In questo senso la Banca mondiale (Bm), la Banca interamericana per lo sviluppo (Bid) e la Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) hanno confermato il loro impegno a finanziare l'azione climatica nella regione latinoamericana con 77,9 miliardi di dollari da qui al 2026. Il finanziamento della cosiddetta "transizione tecnologica" dei paesi in via di sviluppo era uno dei punti centrali del summit tenendo conto, ha detto l'anfitrione del C40, il sindaco di Buenos Aires, Horacio Larreta, che "il sud globale ha il 50 per cento della popolazione mondiale e riceve solo il 25 per cento dei finanziamenti a livello globale". In questo senso, ha aggiunto, si tratta di "affermare il principio delle responsabilità comuni ma differenziate a seconda delle capacità". Oltre a questo Larreta ha annunciato che la Corporazione finanziaria internazionale (Ifc) e il C40 si sono associati in America Latina per la promozione di soluzioni innovative al finanziamento di progetti dello sviluppo sostenibile per altri 500 milioni di dollari. (segue) (Abu)