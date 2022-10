Clima: C40 Buenos Aires, fissati impegni su ripresa economica sostenibile (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre riguardo al finanziamento, il meccanismo C40 "Cities Finance Facility" (Cff) sosterrà 34 progetti nel Sud del mondo (Global South), che dovrebbero accedere a oltre un miliardo di dollari di crediti su progetti di azione per il clima urbano. I fondi, si legge nel documento, proverranno dell'Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale (Giz) e da altri partner. Il Cff ha già approvato 20 progetti in 17 città, comprese cinque città non C40, che dovrebbero accedere a più di 650 milioni di dollari di finanziamenti, contribuendo a ridurre circa 2,5 milioni di tonnellate di emissioni di gas effetto serra. Città come Bogotà, Curitiba, Durban, Guadalajara, Giacarta, Città del Messico, Quezon City e Rio de Janeiro hanno già beneficiato di fondi del governi britannico, tedesco e francese, mentre grazie a questo meccanismo nuovi progetti di sviluppo sostenibile su mobilità ed efficienza energetica sono stati già approvati per le città di Freetown, Lima, Rio de Janeiro, Bogotá, Cape Town, Dakar, Jakarta, Kuala Lumpur, Mumbai, Città del Capo, Drakenstein, Kuala Lumpur, Medellín, Salvador e Accra. (Abu)