Imprese: Generali sottoscriverà l’aumento di capitale di Trieste Convention Center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali, nella veste di maggior azionista di Trieste Convention Center (Tcc) con il 39,98 per cento del capitale, sosterrà ulteriormente il suo sviluppo approvando e sottoscrivendo l’aumento di capitale che verrà proposto all’Assemblea dei soci convocata per il prossimo 9 novembre. Tale decisione rappresenta un ulteriore segno dell’impegno delle Generali per la città di Trieste, in un’area destinata al recupero e alla valorizzazione del Porto Vecchio. L’impegno, oltre al supporto nel capitale e nell’attività del Centro, si è anche concretizzato con la denominazione – Auditorium Generali – della principale sala congressuale da 1.750 posti. (Com)