Milano: rissa a Pioltello, in sette denunciati dai Carabinieri e un 27enne al pronto soccorso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri i Carabinieri della stazione di Pioltello hanno denunciato sette soggetti, tra cui un 40enne italiano, tre marocchini di 45, 28 e 27 anni e tre egiziani di 40, 27 e 26 anni, per rissa e danneggiamento aggravato. Nel corso della serata, i militari della sezione radiomobile della compagnia di Pioltello, con le pattuglie delle stazioni di Gorgonzola e Carugate, sono intervenuti in piazza Garibaldi dove era stata segnalata una rissa tra più persone, accertando che poco prima 4 soggetti lì residenti avevano iniziato una lite con lancio di bottiglie per futili motivi con altri soggetti in stato di alterazione psicofisica dovuta al consumo di alcol. Il 27 egiziano è stato soccorso da personale sanitario e trasportato in codice verde presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cernusco sul Naviglio per una ferita all'anulare sinistro. Durante le fasi dell'intervento, il 28enne marocchino ha afferrato e danneggiato il tergicristallo posteriore dell'autoradio in dotazione alla stazione Carabinieri di Carugate. (Com)