Turchia-Finlandia: delegazione ministero Giustizia finlandese ad Ankara il 25 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del ministero della Giustizia della Finlandia si recherà in visita nella capitale della Turchia, Ankara, il prossimo 25 ottobre per discutere l’estradizione di individui sospettati dal governo turco di essere coinvolti in attività terroristiche. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca “Anadolu”. I colloqui si concentreranno sull’estradizione di esponenti legati al movimento Hizmet, noto in Turchia come Feto (Fethullah Terrorist Organization) e del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk), residenti in Finlandia. Secondo l’agenzia di stampa turca, i funzionari del ministero della Giustizia finlandese incontreranno la delegazione guidata da Kasim Cicek, direttore generale per le relazioni con i Paesi esteri e l’Unione europea del ministero della Giustizia della Turchia, ad Ankara il 25 ottobre. (segue) (Res)