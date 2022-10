Turchia-Finlandia: delegazione ministero Giustizia finlandese ad Ankara il 25 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 maggio, Finlandia e Svezia, sullo sfondo dell'operazione militare speciale russa in Ucraina, hanno presentato domanda al Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, per aderire all'Alleanza atlantica. In un primo momento la Turchia ha bloccato l'avvio del processo di esame di queste domande. Il 29 giugno Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato a margine del vertice Nato di Madrid un memorandum di sicurezza che tiene conto di tutte le preoccupazioni della parte turca. La Turchia, a sua volta, ha ritirato le sue obiezioni all'ingresso dei due Paesi nordici nella Nato. Al 6 ottobre, 28 Stati su 30 hanno già preso una decisione positiva sull'ammissione di Finlandia e Svezia nella Nato. (Res)