Ambiente: assessore Roma, su verde pubblico dati rapporto Acos non attuale

"E' opportuno precisare che i dati relativi alla situazione della cura del verde cittadino utilizzati in più occasioni dalla stampa facendo riferimento al Rapporto Acos si riferiscono all'anno 2021, prima dell'insediamento di questa Amministrazione, pur con alcuni aggiornamenti relativi al 2022 per il decentramento delle aree verdi. La situazione di quest'anno è molto diversa da quella descritta". Lo dichiara in una nota Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale. "Va precisato, anzitutto - continua la nota -, che la manutenzione delle alberature stradali non è affidata al Servizio Giardini, ma agli appalti esterni, e non potrebbe essere altrimenti data la mole di interventi e i mezzi necessari. I nostri giardinieri si occupano prevalentemente della manutenzione delle ville storiche, tutto il resto (manutenzione del verde orizzontale e verticale, sfalcio, diserbo) viene eseguito attraverso appalti pubblici con lo strumento degli accordi quadro. Vorrei, inoltre, sottolineare che il verde cittadino che ricade sotto la competenza dell'amministrazione comunale è una piccola parte del totale del verde di Roma, che comprende anche i grandi parchi e le riserve naturali".