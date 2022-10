Ambiente: assessore Roma, su verde pubblico dati rapporto Acos non attuale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per quanto riguarda gli sfalci - dice anche Alfonsi -, il 95 per cento delle aree in carico al Dipartimento Ambiente è stato sfalciato prima dell'estate, e ciò ha preservato la quasi totalità delle aree comunali dagli incendi che hanno colpito Roma nell'estate più torrida degli ultimi tempi. Quanto alle potature, a fronte delle 25mila circa del 2021, quest'anno sono stati già effettuati 51.400 interventi prima dell'interruzione estiva e ulteriori 18.800 verranno eseguiti entro dicembre, per un totale di circa 70mila piante potate quest'anno, pari a 1/5 del patrimonio arboreo pubblico. Questa cifra ci mette in grado, mantenendo questo ritmo, di "tornare" sul singolo albero almeno ogni 5 anni, che è il periodo ritenuto ottimale per la verifica e la potatura delle piante". (segue) (Com)