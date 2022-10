Ambiente: assessore Roma, su verde pubblico dati rapporto Acos non attuale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ricorda inoltre il servizio capitolino si è preso "cura degli alberi anche accelerando le terapie per fronteggiare l'attacco della Toumeyella ai nostri pini: da gennaio a settembre 2022 le piante che hanno ricevuto il trattamento sono 27.133 e altre 11.741 riceveranno la dose di trattamento entro dicembre. Sul diserbo stradale stiamo colmando un ritardo di due anni di mancate manutenzioni, gli appalti sono ripartiti a settembre e gli interventi messi in campo, anche quelli sulla tangenziale proprio in questi giorni. Il lotto in capo al dipartimento Ambiente, per 1058 strade di viabilità principale, sarà concluso entro l'anno. Stiamo lavorando anche sul decentramento delle aree verdi sotto i 20mila mq. Già sette municipi hanno ricevuto competenze e le risorse necessarie, e stiamo procedendo con gli altri. Questa Amministrazione ha puntato molto, in termini di risorse, sulla cura del verde cittadino, perché riteniamo sia un elemento fondamentale per la qualità della vita delle persone, come dimostra il gradimento che i romani assegnano alle Ville e ai Parchi della città, ampiamente sopra la sufficienza e in crescita di mezzo punto percentuale rispetto al 2021, come evidenziato dallo stesso rapporto Acos sulla base di un sondaggio somministrato ad aprile 2022". (Com)