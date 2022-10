Energia: al via a Milano le misure per ridurre i consumi, coinvolta l'illuminazione stradale, i mezzi e alcune sedi comunali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unitamente alle prescrizioni sulle accensioni degli impianti, l'Amministrazione comunale ha avviato una campagna informativa rivolta a cittadini, cittadine e city users, per promuovere l'adozione di pratiche e stili di vita sostenibili e l'uso intelligente delle fonti di energia. Martedì 18 ottobre è partita la diffusione dei '100 consigli per l'ambiente' attraverso la newsletter del Comune (che raggiunge circa 500mila iscritti ogni giorno): la campagna sarà diffusa anche tramite i canali social istituzionali. A queste iniziative l'Amministrazione affiancherà un piano progressivo di chiusure settimanali di 4 tra le sue sedi maggiori, per un giorno a settimana, con l'obiettivo di ridurre l'impatto dei propri consumi energetici. A partire dal 4 novembre, e per l'intera durata della stagione termica, le sedi di via Durando 38, via Bergognone 30, via Pellico 16 e via Sile 8 (in cui lavorano circa 2.340 risorse) chiuderanno progressivamente nella giornata di venerdì così da prolungare il benefico effetto dello spegnimento degli impianti nel corso del fine settimana. (segue) (Com)