Governo: Meloni sceglie un look classico, tutti gli stili delle ministre

- La neo presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata al Quirinale per il giuramento dell’esecutivo con un tailleur scuro e con capelli sciolti e lisci. Avvolta in una giacca con un singolo bottone e pantaloni ampi e comodi, la premier ha indossato ai piedi delle decollété non troppo alte. Un look molto istituzionale cui Meloni non sembra aver avuto difficoltà ad abituarsi. Anche ieri nelle consultazioni al Quirinale prima e poi in occasione della salita al Colle, ha scelto un tailleur in colore “blue navy” con sottogiacca tono su tono. Insolito vedere Meloni con i capelli raccolti in una coda (ieri per le consultazioni), una acconciatura che non è passata inosservata e che forse sceglierà anche in altre occasioni. (segue) (Rin)