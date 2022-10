Governo: Meloni sceglie un look classico, tutti gli stili delle ministre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del giuramento di questa mattina le ministre del governo che hanno osato di più sono state Maria Elisabetta Alberti Casellati, ex presidente del Senato e ora ministro per le Riforme (già nota per il gran gusto nel vestire) che ha scelto un tailleur bianco ottico con giacca dal collo irregolare, e Alessandra Locatelli, ministra per Disabilità che è arrivata nel Salone delle Feste del Quirinale totalmente vestita di bianco. Grande assente: la gonna, nessuna delle ministre l'ha preferita per questo grande giorno. Tailleur classico anche per la ministra dell’Università Anna Maria Bernini che, come unico vezzo, ha scelto una camicia bianca dal collo a punta molto ampio. Camicia in seta per la ministra del Turismo, Daniela Santanchè. Scuro anche il completo di Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e politiche sociali. Camicia a pois, infine, per Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia, la natalità e le pari opportunità. (Rin)