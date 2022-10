Giustizia: Nordio, intervenire subito per velocizzare tempi processi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima emergenza “è quella economica, per cui bisogna intervenire in quella parte della giustizia che può aiutare la ripresa economica e quindi velocizzare i tempi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all’uscita dal Quirinale al termine della cerimonia di giuramento del nuovo Esecutivo a guida Meloni. Questo, ha spiegato Nordio, si fa “semplificando le procedure, individuando bene le competenze”. Si tratta di riforme che sono “urgenti” e “meno divisive, sia in ambito politico che verso la magistratura, perché nessuno può essere contrario alla velocizzazione dei processi”, ha aggiunto. (Rin)