Carceri: Garante nazionale su governo, un ringraziamento a ministri esecutivo uscente, un augurio ai nuovi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Il vostro lavoro aiuta a raccontare la realtà, ha un innegabile aspetto “umano”, poiché riporta storie di vita ed ha la capacità di costruire ponti tra le persone" Erika Stefani

ministra per le Disabilità

20 luglio 2021

- Nel giorno di insediamento del nuovo Governo, il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale esprime il proprio ringraziamento ai ministri dell'esecutivo uscente e dà il benvenuto a coloro che oggi giurano fedeltà alla Costituzione, certo della continuità della collaborazione istituzionale che ha sempre caratterizzato il rapporto tra Governo e Garante nazionale, pur nella naturale dialettica che i diversi ruoli impongono. In particolare, il Garante nazionale ringrazia la ministra Marta Cartabia per l'attenzione al mondo della detenzione, ai suoi complessi problemi e alla cultura che permea il dibattito sulla pena e la sua esecuzione, la ministra Luciana Lamorgese per il dialogo continuo mantenuto in questo periodo per diminuire la criticità di forme privative della libertà non sostenute da un solido sistema di garanzie, il ministro Roberto Speranza per l'attenzione al tema del disagio psichico sempre più rilevante in luoghi di restrizione, la ministra Erika Stefani per l'impegno profuso nel percorso attuativo della legge delega sulle diverse abilità. (segue) (Com)