Afghanistan: talebani annunciano uccisione sei membri Stato islamico a Kabul

- Il governo non riconosciuto dell’Afghanistan guidato dai Talebani ha annunciato l’uccisione di sei membri dello Stato islamico – provincia del Khorasan in un'operazione notturna nella capitale afgana, Kabul. Secondo quanto affermato in una nota dal portavoce dei talebani, Qari Yusuf Ahmadi, gli esponenti dello Stato Islamico uccisi nel raid avevano organizzato due attacchi nelle ultime settimane, uno contro la moschea Wazir Akbar Khan a Kabul, e l'altro contro l’istituto femminile Kaj Institute, situato sempre nella capitale afgana, in cui sono rimaste uccise 19 studentesse.(Res)