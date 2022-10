Mobilità: Faisa Cisl, sciopero riuscito a Roma, lavoratori hanno compreso nostre ragioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindacato Faisa Cisl si dice pienamente soddisfatto per la riuscita dello sciopero di ieri a Roma. "I lavoratori - si legge in una nota del sindacato - hanno dimostrato di aver compreso le nostre ragioni e come punte del 91 per cento tra gli autisti, soprattutto sulla Roma - Lido, hanno aderito a questa protesta che la Faisa Cisal ha fortemente voluto per dimostrare che l’accordo che Cotral dice di aver sottoscritto con le sigle sindacali effettivamente tanto raggiunto non lo è. Alla luce dei risultati di ieri è chiaro che, di fatto, la maggioranza tra i lavoratori degli operativi di Cotral non è d’accordo con l’operato dell’Azienda. Oggi possiamo dire di essere in tanti a sostenerlo e a furia di abbaiare alla luna siamo riusciti a far sentire la nostra voce. La sicurezza - si legge ancora - resta una delle priorità su cui chiamiamo i vertici dell’Azienda ad un intervento. A seguire, poi, ci sono le altre questioni che hanno riflessi e conseguenze dirette sulle condizioni di lavoro e sul servizio erogato ai cittadini". (segue) (Com)