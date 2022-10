Mobilità: Faisa Cisl, sciopero riuscito a Roma, lavoratori hanno compreso nostre ragioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ribadiamo che nessun problema è stato risolto dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali, né sulla gomma né tantomeno sulle ferrovie ex concesse". Ricorsa il sindacato. "I nostri inviti al dialogo rivolti ai vertici di Cotral, a tutt’oggi inascoltati, restano validi per il bene dell’Azienda, dei dipendenti, degli utenti. Proseguiremo, forti del risultato raggiunto, a dare voce alle istanze sollevate dai lavoratori anche contro chi pensa di escludere gli attori principali dalla rappresentanza e dalla rappresentatività. Invitiamo i responsabili aziendali a non mistificare quanto avvenuto, ridimensionando come loro consuetudine, le percentuali di adesione". (Com)