Brasile: Procura generale chiede stop norma anti notizie false, troppo potere al Tse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Così com'è, la norma che facilita la rimozione di contenuti diffusi su internet considerati falsi e diffamatori e a rischio di compromettere l'integrità del processo elettorale in Brasile, concede "carta bianca" alla giustizia elettorale, e non può essere accettata. Lo ha detto il procuratore generale della Repubblica, Augusto Aras, in una nota inviata alla Corte suprema (Stf) in cui chiede la sospensione della risoluzione approvata ieri, 20 ottobre, dal Tribunale supremo elettorale (Ste). "Sebbene sia comprensibile l'iniziativa del nuovo regolamento in materia di lotta alla disinformazione che lede l'integrità del processo elettorale, la norma in questione eccede il potere normativo e innova nell'ordinamento, creando la possibilità di un'azione giudiziaria monocratica ex officio, con un elevato onere di discrezionalità, conferendo una sorta di carta bianca al presidente del Tse". (segue) (Brb)