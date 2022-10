Brasile: Procura generale chiede stop norma anti notizie false, troppo potere al Tse (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella richiesta alla Corte, Aras ha affermato che il miglior "vaccino" contro la disinformazione è l'informazione. Secondo lui, nessuna istituzione detiene il "monopolio" della verità". Nelle controversie elettorali, sono, in primo luogo, i candidati e gli stessi partiti che devono, di fronte a reati e irregolarità, a provocare la giurisdizione elettorale, chiedendo soddisfazione", ha detto Aras. Il procuratore ammette che è necessario migliorare gli strumenti per combattere le fake news, ma sostiene che ciò dovrebbe avvenire "senza abusi". "Sembra necessario andare avanti, cercando di migliorare gli strumenti giuridici, procedurali e tecnici nella lotta alla disinformazione su Internet, soprattutto nel processo elettorale. Questo miglioramento, tuttavia, deve essere fatto senza abusi, nell'ambito della legittimazione democratica per queste soluzioni, cioè in parlamento", ha concluso. (segue) (Brb)