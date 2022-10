Brasile: Procura generale chiede stop norma anti notizie false, troppo potere al Tse (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Verificato che quel contenuto è stato ripetuto, non ci sarà bisogno di una nuova decisione giudiziaria per ogni replica della pubblicazione, e si procederà all'immediata rimozione di queste notizie false", ha affermato il presidente del Tse, Alexandre de Moraes, spiegando che la misura mira a ridurre il tempo in cui le informazioni non veritiere restano sul web a disposizione, circa due ore dalla denuncia. Un'altra novità è che d'ora in poi sarà vietata la divulgazione di qualsiasi tipo di pubblicità elettorale nelle 48 ore precedenti le elezioni e nelle 24 ore successive al voto. La normativa elettorale vieta già la promozione di contenuti su Internet durante questo periodo, con l'unica eccezione della pubblicità gratuita. (segue) (Brb)