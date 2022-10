Governo: Gruppo conservatori e riformisti europei, congratulazioni a nuova premier Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo dei conservatori e riformisti europei (Ecr) ha rivolto le congratulazioni a Giorgia Meloni per l’assunzione dell’incarico di presidente del Consiglio. “I tuoi amici del Gruppo Ecr si congratulano con te, Giorgia Meloni, per il tuo incarico di primo ministro della Repubblica italiana”, si legge sul profilo Twitter del gruppo. Auguri sono stati rivolti da Ecr anche al nuovo ministro degli Affari europei, Raffaele Fitto. “Giorgia Meloni guadagna un uomo di grande esperienza, molto apprezzato come partner negoziatore ovunque a Bruxelles”, ha scritto il presidente di Ecr, Ryszard Legutko.(Beb)