Mafie: la "mala" si sostituisce "al cravattaro", le mani dei clan su Roma

La malavita organizzata si sostituisce "al cravattaro" di quartiere diventando determinante nelle dinamiche criminali della Capitale. Il prestito a strozzo usato da tutte le associazioni mafiose operanti a Roma che vedono come vittima "il cittadino o l'imprenditore è il primo patto non scritto che genera un legame con il territorio, in una formula immediata e irrevocabile". E' quanto emerge dal VI e VII rapporto "Mafie nel Lazio" commissionato dalla Regione e presentato questa mattina. Con il metodo dell'usura, quindi, lo studio svolto spiega come fa una associazione mafiosa, a creare il contatto con i cittadini romani. Un discorso ampio, quello della economia mafiosa nella Capitale, che viene dal passato e che è stato ricostruito grazie alle indagini svolte a Roma e nel Lazio dalla Procura antimafia. La presenza nella città eterna di organizzazioni mafiose di tipo classico affiancate da mafie autoctone non sono più una novità, ma è particolare che entrambe, mafie autoctone e classiche, hanno usato l'usura per "forare" il tessuto sociale. "Le statistiche nazionali da decenni – si legge nel rapporto - evidenziano un fattore a lungo sottovalutato: il tasso di indebitamento pro-capite di cittadini e imprese. Si tratta di un fenomeno che mette quotidianamente in difficoltà l'economia legale, che comprime il mercato delle imprese e condiziona la qualità della vita dei cittadini".