Mafie: la "mala" si sostituisce "al cravattaro", le mani dei clan su Roma (2)

- Ecco quindi che la malavita, per radicarsi, si è agganciata a figure tradizionali della vita popolare romana e romanesca, sostituendosi al tradizionale “cravattaro” di quartiere. Il “credito a strozzo”, com’è chiamato in città, “è il rito criminale romano per eccellenza – si legge nel rapporto-. Ha solide radici nel modello di vita dominante nella Capitale, si è tramandato nel tempo. Si è evoluto da una forma singola - quella dei cosiddetti cravattari romani - ad una più sofisticata e organizzata, gestita ad oggi dalle mafie locali e dalle narcomafie, nate nei quartieri in cui operano, e la cui principale attività di reimpiego del capitale illecito incassato dallo spaccio di droga è il prestito abusivo di soldi. Prestano a tutti: piccoli commercianti o ristoratori, imprese e famiglie, dipendenti dal consumo di droga come dal gioco d’azzardo, imprenditori in difficoltà con i fornitori o con il fisco, aziende che vogliano fare il salto di qualità sprovvisti di liquidità”. Una gabbia per la gente che ne diventa vittima dato che “il tasso usuraio imposto per la restituzione della somma prestata alla vittima - può arrivare a sfiorare percentuali dell’800 percento o durare a vita” ma che rappresenta per l’organizzazione l’investimento più redditizio per due ordini di ragioni. (segue) (Rer)